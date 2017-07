ASSE : Rocheteau donne une bonne nouvelle à Oscar Garcia

Dans : ASSE, Mercato.

Gardien de l'AS Saint-Étienne depuis 2011, Stéphane Ruffier aurait pu avoir des envies d'ailleurs suite au départ de Christophe Galtier cet été, mais ceci ne sera pas le cas.



Même s'il n'est plus présent en équipe de France, à cause d'un petit accrochage avec Didier Deschamps, Stéphane Ruffier fait bel et bien partie des meilleurs gardiens français du moment. Très bon avec Saint-Etienne la saison dernière, malgré des résultats collectifs en dents de scie, le portier de 30 ans aurait le niveau pour intégrer une formation plus prestigieuse que l'ASSE. Mais Ruffier se sent très bien à l'ASSE, où le nouveau projet d'Oscar Garcia le pousse à rester, alors qu'il a prolongé son contrat jusqu’en 2021 en fin d'année dernière. L'ancien Monégasque va donc rester dans le Forez. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Dominique Rocheteau.

« Je n’explique pas l’absence d’offre pour Stéphane Ruffier. Mais pour moi, Stéphane est le numéro un des gardiens français. Il fait de superbes saisons. On ne se pose aucune question sur lui. Il est là. Il a son coach avec Fabrice Grange. Steph, c’est un compétiteur. Il a envie d’avoir la meilleure équipe possible et on partage tous cette envie-là », a déclaré, sur But!, le nouveau directeur sportif des Verts, qui clarifie donc la situation de Ruffier durant ce mercato d'été. Concernant le dossier du gardien de but, le nouvel entraîneur stéphanois n'a donc aucun souci à se faire.