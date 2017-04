ASSE-Rennes : Une grosse ambiance malgré le huis clos !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Alors que le match entre l'AS Saint-Etienne et le Stade Rennais se déroule à huis clos ce dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard, plusieurs centaines de supporters des Verts sont massés à l'extérieur du stade. A l'aide de pétards et de chants ininterrompus, les fans des Verts mettent une ambiance qui est très clairement audible pour les 22 joueurs, et notamment ceux de l'ASSE qui peuvent donc compter sur le Peuple Vert, quelles que soient les circonstances. Cette suspension fait suite à la grave blessure d'un officiel de l'AS Saint-Etienne lors du derby contre l'OL.