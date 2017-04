ASSE : Pogba rêve toujours d’Angleterre… et de prolongation

Dans : ASSE, Mercato.

Sous contrat à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2018, Florentin Pogba (26 ans) n’a jamais caché son attirance pour la Premier League.

Avec le retour son frère Paul à Manchester United, le défenseur central n’a évidemment pas changé d’avis. « C’est plus un rêve. C’est un championnat que j’apprécie beaucoup, a confié le Guinéen à But. Mais j’aime aussi la Liga et la Bundesliga. Si un jour j’ai la chance de jouer dans l’un de ces championnats, je serai très heureux mais rien ne presse. Peut-être que le jour viendra. »

En tout cas, Florentin Pogba n'est pas déterminé à partir cet été. « Je suis bien à Saint-Etienne. Je suis là depuis quatre ans, j’ai pris mes marques. Je suis dans une bonne routine. Au niveau du club, tout se passe bien », a-t-il assuré. Epanoui, le défenseur polyvalent se dit même prêt à prolonger. Encore faudrait-il que ses dirigeants soient sur la même longueur d’onde.

Pogba veut prolonger mais...

« Une prolongation ? Non, il n’y a pas de discussions. Pas encore en tout cas, a précisé l’ancien joueur de Sedan. Prolonger ici ? Pourquoi pas ! Si le club en a envie, si on compte sur moi, je pourrais très bien rester ici. Je verrai bien si on me propose un nouveau contrat. Il faut l’avoir sous les yeux. » Le message est bien envoyé...