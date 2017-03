ASSE : Pierre Ménès détruit des Verts « moisis »

Dans : ASSE, Ligue 1.

Pierre Ménès n'est pas tendre avec l'AS Saint-Etienne, mais les faits lui donnent quand même en grande partie raison après la 30e journée de Ligue 1. Contre Dijon, les Verts se sont imposés (0-1), et peuvent ainsi toujours croire à une place en Europa League, mais pour le consultant de Canal+ c'est bien le seul motif de satisfaction pour l'ASSE. Car Pierre Ménès délivre un verdict musclé pour cette formation stéphanoise.

« On a été obligé de s'infliger un épouvantable Dijon - Saint-Etienne entre Caen-Monaco et PSG-OL. Je ne sais pas pourquoi les Verts jouent systématiquement le dimanche. C'est normal lorsqu'ils sont encore en course en Ligue Europa mais ce n'est plus le cas. Ils seraient très bien le samedi à 20h00, au milieu des autres matchs moisis. Ils nous gratifient systématiquement de prestations abominables. Alors d'accord, ils ont gagné sur une belle action individuelle de Veretout mais à part ça, que dalle. Et c'est pareil semaine après semaine. C'est extrêmement pénible à suivre. Mais malgré tout, c'est le résultat qui compte et ils sont toujours dans la course à l'Europe… », écrit Pierre Ménès, qui ne va pas se faire que des amis du côté de Geoffroy-Guichard.