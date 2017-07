ASSE : Perrin l'avoue, « les choses se compliquent » pour l'ASSE

Dans : ASSE, Ligue 1.

Battu par Southampton samedi (3-0), l’AS Saint-Etienne a concédé sa troisième défaite en six matchs de préparation. Un bilan pas franchement à l’avantage des hommes d’Oscar Garcia, qui vont devoir se frotter à une rude concurrence en Ligue 1 la saison prochaine pour retrouver l’Europe. Capitaine des Verts, Loïc Perrin a conscience qu’il sera difficile pour l’ASSE d’accrocher une place dans les cinq premiers du championnat, avec les investissements financiers consentis par Lyon, Marseille et Lille lors de ce mercato estival, comme il l’a confié à L’Equipe.

« Les choses se compliquent car des clubs comme le Paris-SG, Lyon, Marseille et Monaco ont mis beaucoup de moyens pour finir dans le top 5. Lille, Nice, Bordeaux et Rennes peuvent également y prétendre. Il y a donc ces huit clubs plus nous, sans oublier une équipe surprise, comme Guingamp a pu l'être la saison passée. Toulouse et Nantes peuvent le devenir cette année. Il n'y aura donc pas de la place pour tout le monde ». Alors quel objectif pour l’ASSE la saison prochaine ? Loïc Perrin botte en touche… « Cette année, nos ambitions ne sont pas très précises. L'Europe peut être un objectif bonus. J'espère avant tout qu'on jouera le plus libéré possible car c'est comme ça qu'on est performants ». Des déclarations peu rassurantes pour les supporters de Saint-Etienne, qui attendent encore des renforts dans cette dernière ligne droite du mercato. Cela tombe bien, Oscar Garcia aussi.