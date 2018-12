ASSE : Saint-Etienne découvre le grand Diony, il ne fait pas le malin

Dans : ASSE, Dijon, Ligue 1.

Recruté en provenance de Dijon à l’été 2017, Loïs Diony a réalisé une première saison absolument catastrophique à Saint-Etienne.

Mais depuis le mois d’août, celui qui avait été prêté à Bristol City est revenu avec de bien meilleures intentions dans le Forez, claquant notamment 5 buts et retrouvant quasiment le niveau qui était le sien en Bourgogne. Ancien coach de Loïs Diony au DFCO, Olivier Dall’Oglio ne fait pas le malin devant le come-back du « Toro Loco », à trois jours du match entre les Verts et son équipe, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1.

« C'est le Loïs qu'on a connu, qui est plutôt efficace et qui est plutôt positif. Ce n'est pas bon pour nous, mais on le connaît aussi, on sait comment il joue. La saison dernière, ça a été un gros apprentissage pour lui. Il est parti peut-être dans certaines certitudes, il s'est cloisonné dans ces certitude-llà. Ce n'était pas la bonne voie, il est revenu à des choses plus raisonnables, plus terrain, plus football. Tout de suite, les résultats sont apparus. Ça fait plaisir, parce que c'est des garçons qui sont passés chez nous, qui ont pu grandir chez nous et qui sont allés voir ailleurs après. J'ai toujours cette âme de formateur, ça me fait plaisir quand des garçons réussissent. S'il ne fait pas un bon match contre nous, je ne lui en voudrais pas quand même (rires) » a lâché l’entraîneur dijonnais, bien conscient qu’un Loïs Diony à 100% pourrait faire mal à son équipe lors de la prochaine journée. L’ASSE s’en frotte les mains…