ASSE-OL : Sur le papier, Lyon est au-dessus assure Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

La semaine a été difficile en Coupe de France pour les deux participants du derby, Lyon étant battu à Marseille alors que Saint-Etienne a coulé à Auxerre, relégable en Ligue 2. Pas de quoi aborder ce match en toute confiance, notamment pour des Verts qui ont bien redressé la barre en championnat, et pourraient même revenir à un point de Lyon, avec un match en plus, en cas de victoire dans le Chaudron. Mais ne comptez pas sur Christophe Galtier pour s’y voir déjà, l’entraineur stéphanois ayant préféré rappeler la différence de niveau entre les deux équipes.

« Si c’est le match de l’année ? Pour nous oui. Pour eux non car Lyon est une grande équipe, qui joue le podium, la Ligue des Champions chaque année. Lyon nous est supérieur. Maintenant, un derby se joue également avec les tripes et le cœur », a rappelé le technicien de la formation du Forez, qui sait que son équipe en aura bien besoin, étant donné ses difficultés offensives constatées depuis le début de la saison, et qui n’ont pas vraiment été réglées lors de ce mercato hivernal.