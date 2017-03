ASSE-OL : Moulin en rêve encore

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Habituel remplaçant de Stéphane Ruffier à l'AS Saint-Etienne, Jessy Moulin a eu le bonheur de participer au dernier derby contre l'Olympique Lyonnais.

Enfant du club stéphanois, qu'il a rejoint dès l'âge de 13 ans, Jessy Moulin n'a jamais été le numéro un à son poste. Logiquement derrière Ruffier après avoir été dans l’ombre de Janot, le portier de 31 ans réalise pourtant la saison la plus prolifique de sa carrière chez les Verts. Titularisé à onze reprises, profitant d'une blessure et d'une suspension de Ruffier, Moulin retient surtout son match face à l'ennemi lyonnais. Le 5 février dernier, le gardien a effectivement participé à la fête au Stade Geoffroy-Guichard (2-0). Un grand souvenir pour Moulin.

« Avant la rencontre, j’ai essayé de ne pas trop me mettre de pression, car je savais qu’il allait y en avoir déjà suffisamment autour de ce match-là. Après, au moment d'entrer sur le terrain, c’est vraiment quelque chose de particulier. Le stade est déjà presque plein au moment où tu sors pour t’échauffer. Il y a beaucoup d’excitation, tu te rends vraiment compte de la ferveur du truc. J’étais vraiment très heureux et très fier de jouer ce match », a raconté, sur So Foot, le gardien de l'ASSE, qui n'oubliera donc jamais son premier vrai derby face à l'OL.