ASSE-OL : Balbir défend les supporters pour Mounier et accuse Lopes

Après l'affaire Anthony Mounier, menacé de mort et exfiltré de l'ASSE après avoir signé avec les Verts lors du mercato d'hiver, certains supporters de l'AS Saint-Etienne ont été attaqués frontalement par les critiques. Mais pour les défendre, rien de tel que Denis Balbir, journaliste et lui même défenseur du Peuple Vert contre vents et marées. Car dans sa chronique pour Yahoo, il estime qu'il est trop facile de s'attaquer aux supporters stéphanois, prenant même le cas d'Anthony Lopes pour venir plaider la cause des fans de l'ASSE.

« Anthony Mounier est pisté par la direction de Saint-Etienne depuis des années. Le club lui fait faux bon à l'époque et parti à Bologne après une formation acquise à Lyon, il trouve le billet retour pour la France, chez les Verts. Quelle bonne idée ! Il y a quelques années, après une victoire acquise sur le terrain de Geoffroy-Guichard, il s'emporte et hurle à la caméra: “On vous baise les Verts !” Erreur de jeunesse nous dit-on aujourd'hui. On peut y ajouter. Erreur de casting. Irresponsables supporters accusés de faire la pluie et le beau temps qui rejettent l'idée de voir un joueur prônant une haine inutile revêtir le maillot qu'ils aiment, eux, parfois mal, mais avec sincérité. Qui est responsable de ne pas avoir anticipé un tel fiasco ? Trop facile de jeter la pierre à ceux qui paient, qui chantent, supportent et avalent quelques couleuvres, explique d’abord Denis Balbir pour jouer les avocats de ceux qui sont allés jusqu’à menacer de mort le désormais ancien nouveau joueur de l’AS Saint-Etienne. Et le journaliste de s’attaquer ensuite au cas Anthony Lopes. Pour amorcer un derby qui s'annonce bouillant, comme tous les derbys me direz vous, le gardien de l'OL, Anthony Lopes, pourtant victime de la bêtise humaine récemment à Metz, n'a rien trouvé de mieux lors de la défaite de son club en Coupe de France à Marseille que de masquer le nom du club rival collé dans son maillot, en tant que vainqueur de l'épreuve à maintes reprises. Irresponsable ? Irrespectueux ? Au moindre dérapage, cette invitation à la haine condamnera des supporters très ou trop souvent provoqués par la bêtise de sportifs ou de dirigeants qui se sentent au-dessus de tout, profitant de leurs statuts pour souffler sur la braise. Au milieu de tout ce pitoyable spectacle, si les irresponsables n'étaient donc pas ceux qu'on croit. »