ASSE-MU : Lundi à 09h, une marée verte va débarquer au Chaudron

Dans : ASSE, Europa League.

Alors que la vente au grand public pour le match européen entre l'AS Saint-Etienne et Manchester United ouvrira ses portes lundi matin, la bataille s'annonce rude pour avoir les derniers billets restants...

Le 22 février prochain, les Verts renoueront, le temps d'une soirée, avec la fièvre européenne lors du 16e de finale retour d'Europa League contre Manchester United. Pour ce grand match, Geoffroy-Guichard sera un vrai Chaudron. En effet, le stade stéphanois sera à guichets fermés. Même si la vente au grand public n'a pas encore ouverte, 32 000 places ont déjà été vendues aux abonnés et aux membres ASSE. Par conséquent, et en excluant les diverses places réservées pour le club anglais, pour l'UEFA, pour les VIP ainsi que pour les personnes à mobilités réduites, il ne reste plus que 3 500 places à vendre, selon Le Progrès... Ces derniers sésames trouveront rapidement preneur ce lundi matin, dès l'ouverture des guichets à 9h au Stade Geoffroy-Guichard. De très nombreuses personnes sont attendues, par des températures largement négatives, pour aller chercher leur précieux sésame. Un bonheur, mais aussi un casse-tête pour le directeur de la communication à l'ASSE.

« On aurait pu remplir deux Geoffroy-Guichard. On a satisfait le noyau dur. Le coeur du peuple vert a été servi. La billetterie en ligne ? Le mois dernier, on a atteint des pics à 500 000 connexions. Cela a engendré beaucoup de frustration et de mécontentement pour les gens qui n'ont pas pu acheter leur place. Nous ne voulions pas revivre ça », a souligné, dans les colonnes du quotidien régional, Philippe Lyonnet, qui justifie donc l'unique vente à la billetterie physique avec un quota d'une place par personne. Pas sûr que cela convienne à tout le monde, mais à événement exceptionnel, décision exceptionnelle...