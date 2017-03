ASSE : Monaco, PSG, OM, Malcuit n'a pas peur !

Dans : ASSE, Ligue 1, PSG, OM, Monaco.

Malgré un point miraculeux pris dimanche contre Metz, l'AS Saint-Etienne continue de reculer au classement. Il est vrai que l'ASSE n'a pris que deux points sur les quatre derniers matches de Ligue 1, qui plus est face à des formations qui luttent pour le maintien (Montpellier, Caen, Bastia et Metz). Désormais septièmes au classement, à deux longueurs de Bordeaux, mais avec seulement deux points d'avance sur Guingamp et Rennes, les joueurs de Christophe Galtier refusent de parler de qualification pour la prochaine Europa League.

Mais, alors que le calendrier sera dur pour son équipe avec notamment des matches contre l'AS Monaco, le PSG et l'OM, mais également Rennes, Guingamp et Bordeaux, Kévin Malcuit estime, lui, que les Verts n'ont aucune crainte à avoir lors de ces matches. « Dans une saison, ça arrive qu’on ait des coups de moins bien. À nous de rectifier de tir et de nous réveiller. On doit prendre conscience qu’il faut se faire violence jusqu’à la fin de la saison. Nous, on stagne et les autres, derrière, ils poussent pour monter au classement. À nous de bosser et d’aller chercher des points à Dijon dimanche. Il faut faire une série si on veut exister dans la première partie du tableau. Si jouer Monaco, le PSG et l’OM nous inquiète ? Contre les grosses équipes, on a toujours répondu présent. Ça ne nous fait pas peur », confie, dans Le Progrès, Kévin Malcuit.