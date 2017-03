ASSE : Monaco-Man City, Falcao… La preuve que Galtier avait raison

Dans : ASSE, Monaco, Ligue 1.

Régulièrement qualifiée pour l’Europa League, l’AS Saint-Etienne se retrouve logiquement confrontée à des calendriers chargés.

Le problème, c’est que le fait de jouer tous les trois jours ne plaît pas forcément à Christophe Galtier. En effet, l’entraîneur des Verts se plaint souvent du temps de récupération accordé à son équipe. Interrogé ce samedi en conférence de presse, Galtier a remis ça. Mais cette fois, le technicien s’est appuyé sur l’exemple de l’AS Monaco.

« Avant, quand je regardais le calendrier nous concernant quand on jouait tous les trois jours, on nous disait : "ils cherchent des excuses, ils cherchent des excuses." Qu’on me donne une explication valable pour me dire pourquoi Monaco n’a pas joué vendredi, avant son match de Ligue des Champions de mercredi », a lancé le coach stéphanois, sachant que l'ASM avait affronté Bordeaux le samedi (victoire 2-1).

Falcao, ça aurait tout changé

« Je vous dis ça parce qu’avec 24 heures de récupération en plus, Falcao, qui a pris une béquille, aurait pu jouer. Et tout le monde aurait pu être mieux physiquement, a expliqué Galtier. On se gargarise tous de la qualification de Lyon et Monaco en quart de finale de la coupe d’Europe, mais qu’on protège les clubs européens. » Son homologue monégasque Leonardo Jardim n’aurait pas dit mieux.