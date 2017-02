ASSE : Ménès et Riolo et « la bêtise sans limite » des supporters

Dans : ASSE, Coupe d'Europe, Europa League.

Si de nombreux supporters de Manchester United ainsi que les téléspectateurs anglais ont été impressionnés par la fidélité et la ferveur du public stéphanois, une véritable fausse note vient ternir ce tableau. Il s’agit d’une vidéo prise par les fans de MU, qui démontre que certains supporters de l’ASSE, tournés vers ceux de l’équipe visiteuse, mimaient un avion volant dans le ciel. Une référence sans équivoque à ce qui reste un traumatisme dans le club anglais, à savoir la catastrophe aérienne de Munich en 1958, et qui a provoqué la mort de 23 personnes dont la moitié de l’équipe de Manchester United. Sur ce coup, on dépasse de loin le cadre du chambrage et même des insultes ou des gestes déplacés comme il peut y en avoir entre supporters. Interpellés sur cette vidéo qu’ils ont découvert par les réseaux sociaux, les consultants Pierre Ménès et Daniel Riolo étaient pour une fois totalement d’accord, à savoir que « la bêtise des supporters est souvent sans limite d’où qu’elle vienne ». Difficile de les contredire sur ce coup-là.