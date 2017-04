ASSE : Loïc Perrin voit encore très grand pour les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Loïc Perrin, après sa prolongation à l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2020, a confié tout le plaisir qu’il ressentait de continuer à jouer avec son club formateur. Et il espère bien voir les Verts continuer à grandir en jouant pour remporter des titres et des matchs de haut niveau en Coupe d’Europe.

« Prolonger était ma volonté et mon objectif. La négociation est allée vite et je suis heureux d’avoir prolongé jusqu’en 2020. Pour moi, c’est plutôt normal. Un joueur qui fait l’ensemble de sa carrière dans le même club est de plus en plus rare, et peut-être que ce le sera de plus en plus dans les prochaines années. Mais, je suis surtout fier de jouer dans ma ville car je suis né à Saint-Etienne. Il ne faut pas non plus oublier le côté sportif. Depuis quelques années, nous avons la chance de vivre des moments fantastiques, avec la Coupe d’Europe, la victoire en Coupe de la Ligue. J’espère que ce sera le plus tard possible mais il y a un rôle pour l’après-carrière qui est prévu. Avant cela, j’espère encore prendre du plaisir. Jamais je n’aurais pensé vivre une telle carrière. Je suis fier de l’avoir vécue ici. Mais, je veux encore gagner, des matches, des titres. C’est pour cela que je joue », a confié le capitaine de l’ASSE sur le site officiel du club du Forez, dans la foulée de sa prolongation de contrat.