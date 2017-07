ASSE : Nouveau coach mais vieilles pistes pour les Verts au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Bundesliga, Liga, OL.

Nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne depuis le 15 juin dernier, Óscar García attend toujours sa première recrue. Et notamment en défense, où deux anciens de Ligue 1 sont pistés.

Défaits mercredi face au Stade Nyonnais (2-3) pour leur premier match amical de pré-saison, les Verts ont du pain sur la planche avant d'aborder la nouvelle saison. Et ce n'est pas Óscar García qui dira le contraire. Débarqué dans le Forez en provenance de Salzbourg en remplacement de Christophe Galtier, le technicien espagnol a clairement besoin de nouveaux joueurs pour lancer son projet. Mais les recrues se font attendre... En défense, Sainté souhaite avant tout recruter un défenseur central polyvalent, capable de jouer sur le côté droit. Et dans ce dossier, García a deux premières pistes en tête. Selon RMC, le club stéphanois cible Aïssa Mandi et Marcel Tisserand, deux anciens du championnat de France.

Déjà dans les petits papiers de l'ASSE en 2015, l'ancien Rémois sort d'une saison pleine avec le Bétis Séville. Estimé à 6 millions d'euros, l'international algérien est un brin trop cher pour les Verts, qui pourraient donc se rabattre sur une piste moins onéreuse. À la recherche d'un nouveau challenge, alors qu'il vient de connaître la relégation avec Ingolstadt en Bundesliga, Tisserand envisage de revenir en France cet été. L'ancien défenseur de Monaco couterait 3 millions d'euros. Un prix plus abordable que Mandi, mais l'ASSE va devoir faire face à la concurrence dans ce dossier puisque l'OL est aussi sur les rangs. Rien ne semble donc simple à Saint-Etienne pour le premier marché des transferts de Garcia...