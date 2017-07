ASSE : Les Verts partent au Brésil, un défenseur en vue

Dans : ASSE, Mercato, Foot Mondial.

Après avoir recruté Loïs Diony et Saïdy Janko, l'AS Saint-Etienne ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin durant ce mercato d'été, et un défenseur central brésilien est désormais pisté.

« J’attends encore quatre à cinq recrues. J’espère qu’ils arriveront vite pour pouvoir travailler avec un effectif au complet ». Le week-end dernier après la victoire de l'ASSE contre l'AC Ajaccio en match amical (2-0), Oscar Garcia mettait la pression sur sa direction pour accélérer le recrutement. Celle-ci fait donc tout son possible pour satisfaire son nouvel entraîneur. Les pistes se multiplient, et notamment en charnière centrale. En quête d'un nouveau défenseur polyvalent, les Verts suivent Mandi et Tisserand, mais pas que...

Selon Globoesporte, le club du Forez serait aussi intéressé par Lucas Verissimo. L'agent du défenseur central de Santos a déjà rencontré les dirigeants de Sainté, qui sont prêts à faire une offre de 4 millions d'euros. Mais avant de passer à l'action pour de bon, l'ASSE veut observer le joueur de 22 ans de plus près, et c'est pour cela qu'un émissaire des Verts est attendu à São Paulo à partir du 18 juillet prochain pour voir si Verissimo a le niveau pour renforcer la défense de Saint-Etienne. Une décision devrait donc être prise en fin de semaine prochaine dans ce dossier défensif.