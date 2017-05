ASSE : Les Verts ont pensé à Laurent Blanc et Thierry Henry

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier sera sur le banc de l'AS Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard pour la dernière fois dimanche contre le PSG. Et du côté des dirigeants stéphanois, on a passé la vitesse supérieure afin de trouver celui qui entraînera les Verts la saison prochaine. De nombreux noms circulent depuis quelques jours, mais selon Le Progrès, la liste ne serait composée désormais que de quatre noms. C'est Dominique Rocheteau en personne qui l'a annoncé au quotidien régional.

Dans cette short-list, on trouve Antoine Koumbouaré, lequel est toutefois encore sous contrat avec l'En-Avant Guingamp et c'est la seule certitude. Car si la venue d'un coach étranger a été évoquée, il semble que le choix d'un entraîneur francophone se soit finalement imposé. Deux autres pistes ont été étudiées très sérieusement, mais Laurent Blanc est totalement « inaccessible », et Thierry Henry, actuel entraîneur adjoint de l'équipe de Belgique est jugé comme « un pari qui ne sera pas tenté ». Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont donc un peu de travail afin de faire le bon choix, mais nul doute que cette décision cruciale se fera rapidement, probablement dans la foulée du dernier match de la saison histoire de ne pas perdre de temps.