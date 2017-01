ASSE : Les Verts livrent leur version de l’échec Delort, et ça fait mal

Dans : ASSE, Mercato.

Un attaquant français, buteur dans l’âme, qui connaît et veut rejouer en Ligue 1, disponible sur le marché, Andy Delort avait tout pour séduire l’AS Saint-Etienne.

Mais les Verts ont laissé passer leur chance, puisque l’ancien caennais se dirige vers Toulouse, chez qui il va signer dans les prochaines heures si la visite médicale se passe bien. Comment l’ASSE a-t-elle pu rater une opportunité pareille, alors que Christophe Galtier réclame corps et âme un attaquant de pointe pour contrer l’indigence offensive de son équipe en première partie de saison ? En toute franchise, Dominique Rocheteau, responsable du recrutement, a reconnu que financièrement, Saint-Etienne n’avait pu faire qu’une demande de prêt aux Tigres, s’inclinant devant une offre à 5 ME de la part de Toulouse.

« Pour Delort, les Tigres voulaient un transfert. Toulouse l’a acheté autour de 5ME. Le joueur désire revenir en France, voire en Europe. C’est vrai que c’était une opportunité. Pas mal de clubs étaient sur lui. Nous, bien sûr c’était un joueur qui faisait partie des profils intéressants, d’autant plus qu'il était favorable à nos velléités. Les clubs qui ont les moyens ont déjà fait des transferts. Nous, on n’a pas les moyens de faire des transferts, c’est donc des prêts. Il faut déjà se mettre d’accord avec le joueur et aussi avec le club. Sur des prêts, en général, les transactions se font dans les derniers moments », a confié le coordinateur sportif des Verts à Activ Radio. Un aveu de faiblesse financière qui fait tout de même très mal, alors que l’ASSE avait justement pu recruter plusieurs joueurs l’hiver dernier par le biais de transferts. Ce ne sera pas le cas cette année.