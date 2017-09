ASSE : Les Verts dans le Top 5 ? Galtier y croit

Dans : ASSE, Ligue 1.

Accroché par Angers dimanche après-midi (1-1), l’AS Saint-Etienne réalise un excellent début de saison sous la houlette de son nouveau coach Oscar Garcia. Avec dix points, les Verts sont 4e. De quoi déjà avoir l’ambition d’une qualification en Coupe d’Europe en fin de saison ? Invité à s’exprimer sur le sujet, Christophe Galtier est persuadé que l’ASSE peut terminer dans le top 5 en fin de saison.

« Le fait que l'effectif ait dégraissé sur le plan numérique a permis à Oscar Garcia de pouvoir recruter. Je crois que le club a investi 20M€, c'est beaucoup. Cette année, Saint-Etienne va jouer une fois par semaine. Je pense qu'ils peuvent être un outsider pour les places Européennes. Ce qui me manque le plus, c'est l'ambiance, le Chaudron. L'ambiance, extraordinaire ! » a expliqué le natif de Marseille au micro de BeIN Sports, qui profite d’une année sabbatique pour se reposer et assister aux matchs de l’OM au Stade Vélodrome depuis le début de la saison.