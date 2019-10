ASSE : Puel reçoit déjà une promotion XXL à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

C’est ce qui s’appelle faire une entrée remarquée. Arrivé pour le derby alors que les Verts étaient en grande difficulté au classement, Claude Puel a non seulement remporté la rencontre (1-0), provoquant au passage la crise chez le voisin, mais il a aussi conquis les fans et les dirigeants. Ces derniers lui ouvrent grand les portes du club et ont fait savoir ce jeudi après-midi que le technicien français avait désormais sa place au directoire de l’ASSSE, en compagnie d’un autre nouvel arrivant, Xavier Thuilot. Une sacrée refonte dont Bernard Caïazzo se félicite.

« Cette double nomination démontre toute la confiance des actionnaires, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, à l’égard de Claude Puel, manager général du club, et Xavier Thuilot, Directeur général des services. La présence du manager général et entraîneur du groupe professionnel s’inscrit dans une démarche constante de progrès et illustre la volonté des actionnaires de placer le projet sportif au cœur de la stratégie de développement décidée par l’ASSE. Bernard Caïazzo a conclu en annonçant que : Désormais mon rôle sera uniquement d’assurer mes responsabilités de Président du Conseil de surveillance et d’actionnaire. C’est le Directoire qui sera seul décisionnaire au quotidien », a prévenu l’un des deux présidents de l’ASSE, qui souhaite que la gestion soit plus localisée et surtout dévouée à ceux qui sont sur le terrain.