ASSE : les ultimes révélations sur la vente possible de Geoffroy-Guichard

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le dossier de l'éventuelle vente du stade Geoffroy-Guichard à l'AS Saint-Etienne va connaître un nouveau tournant cette semaine. En effet, ce vendredi, Gaël Perdriau, maire de Sainté, doit rencontrer les dirigeants de l'ASSE afin de parler de ce dossier. Et ces dernières semaines, le ton n'a pas toujours été amical entre les deux camps. Mais lundi soir, à l'occasion d'un conseil municipal, l'édile stéphanois a tenu à remettre les pendules à l'heure, précisant à une élue communiste qui souhaitait un référendum sur ce sujet, qu'il n'avait rien décidé sur cette possible cession du Chaudron, et qu'il ne ferait rien sans l'accord de la totalité des élus.

Mais Gaël Perdriau veut quand même entendre les arguments de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo afin d'en savoir plus et de faire part de son opinion sur ce sujet. « Il n’y a absolument rien de décidé à ce sujet, rien, mais je suis un homme ouvert et un homme de dialogue. L’ASSE veut parler, alors nous allons parler (…) C’est très compliqué et je n’oublie pas que lorsque le club a connu de très graves difficultés, la Ville a sauvé l’ASSE, je ne l’oublie pas. Geoffroy-Guichard est un stade qui n’a pas de prix et il ne s’agit pas de compter le nombre de mètres cubes de béton et de multiplier le coût d’une matière première pour obtenir un prix de vente. J’attends donc que le club, au-delà de ses allégations, me présente un projet sportif et qu’il m’explique en quoi ce projet pourrait améliorer ses résultats, a indiqué le maire de Saint-Etienne, dans des propos relayés par Le Progrès, avant de prévenir très sérieusement que la ville ferait un choix unanime. Je souhaite que l’ASSE ait les moyens de son développement mais ce n’est pas le maire ni le président de Métropole qui prendra cette décision seul. Soyez sûrs que je rendrai compte de l’avancée de ce dossier et que rien ne sera fait en catimini. »