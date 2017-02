ASSE : Les supporters des Verts ont choqué Manchester

Dans : ASSE, Europa League, Coupe d'Europe.

Le déplacement à Manchester était bien évidemment un rendez-vous à ne pas manquer pour les supporters des Verts, qui faute de Ligue des Champions, avaient tout de même un ténor européen dans le viseur ce jeudi. En envahissant la ville dans une ambiance bon enfant, en chantant pendant 90 minutes et même plus avant et après la rencontre, les supporters stéphanois ont en tout cas provoqué l’admiration des habitués d’Old Trafford, certains affirmant qu’il s’agissait là de la meilleure ambiance jamais mise depuis bien longtemps dans le Théâtre des Rêves.

Si ce déplacement s’est donc déroulé sans incident notable, une scène a toutefois particulièrement choqué les fans anglais. Au coup d’envoi, le parcage de l’ASSE a craqué plusieurs dizaines de fumigènes pour un spectacle pyrotechnique rouge et vert très joli visuellement mais bien évidemment interdit. Si le club devrait prochainement recevoir une belle amende de la part de l’UEFA, les pensionnaires d’Old Trafford ont clairement pesté au sujet de la facilité avec laquelle les Stéphanois sont rentrés avec des fumigènes dans le stade. En effet, depuis plusieurs mois, les spectateurs se plaignent de ne même plus pouvoir rentrer dans leur enceinte avec une boite de Tic-tac, tout ou presque étant un possible projectile aux yeux des stadiers.