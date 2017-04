ASSE : Les supporters avaient les clés pour entrer à Geoffroy-Guichard !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Privés de match dimanche en raison d'un huis clos imposé par la LFP, des supporters stéphanois s'étaient regroupés sur le parvis de Geoffroy-Guichard afin de soutenir de l'extérieur leur équipe qui jouait contre Rennes. Mais d'un seul coup, plusieurs dizaines d'entre-eux ont débarqué dans une des tribunes du Chaudron, provoquant l'arrêt de la rencontre pendant 15 minutes. Après avoir lancé des chants injurieux à destination de la LFP et allumé quelques fumigènes, le groupe est ressorti tranquillement.

Du côté de l'AS Saint-Etienne, on a très vite fait remarquer qu'aucune porte n'avait été fracturée pour entrer dans le stade, ce que les enquêteurs ont en effet constaté. Mais, selon L'Equipe, si ces supporters ont réussi à pénétrer aussi facilement dans Geoffroy-Guichard c'est tout simplement parce qu'ils avaient les clés du stade et plus précisément du musée ! Nul ne sait comment ils ont réussi à se les procurer, mais c'est le constat fait par la police, qui a également vu et entendu sur les vidéos que l'entrée des supporters avait été bien préparée...probablement avec l'aide d'avocats, puisque le message a été plusieurs fois passé qu'il ne fallait toucher à rien afin qu'aucune infraction, dégradation ou vol puissent être reprochés. De même, la plupart des supporters concernés était masqué ou difficile à reconnaître. Quelques éléments ont été relevés, mais pas de quoi permettre une identification aisée. Du côté de l'ASSE, on espère toujours échapper aux sanctions, le club n'étant en rien coupable de cette intrusion. C'est cette version que les Verts souhaitent faire passer auprès de la LFP.