ASSE : Lemoine lance un appel avant le mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Arrivé en août 2011, Fabien Lemoine (30 ans) a de grandes chances de quitter l’AS Saint-Etienne à la fin de la saison.

Longtemps intouchable dans l’équipe type des Verts, le milieu de terrain ne fait plus partie des piliers de Christophe Galtier. Autant dire que l’entraîneur stéphanois, qui ne l’a titularisé qu’à six reprises en Ligue 1 cette saison, ne s’opposera pas à son départ, contrairement à l’été dernier. En effet, le technicien avait bloqué le départ de Lemoine à Lorient. Mais cette fois, l’ancien Rennais sent venir la fin de son aventure stéphanoise et se projette déjà sur son avenir, si possible en Ligue 1.

« C'est peut-être bientôt fini avec Saint-Etienne ? Oui peut-être. Peut-être que ça va s'arrêter cet été, a révélé le joueur sous contrat jusqu’en 2018 à Canal+. Si on me donne le choix, pour le même contrat, j'irai sur le confort, notamment de la langue pour mes enfants, pour qu'ils restent en France. » Un appel du pied lancé aux pensionnaires de L1, sachant que Lemoine aimerait revenir en Bretagne.