ASSE : Cascade de forfaits face à Bastia

Dans : ASSE, Ligue 1.

A l’heure où son voisin lyonnais sera pour une fois au complet pour le match de ce week-end, Saint-Etienne ne peut toujours pas en dire autant. Christophe Galtier a énuméré les absents pour la rencontre face à Bastia, et cela fait mal. Ainsi, Florentin Pogba, Romain Hamouma, Kevin Malcuit, Ole Selnaes, Cheikh M’Bengue et Alexander Soderlund sont d’ores et déjà forfaits.