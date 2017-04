ASSE : L'Europe ? Galtier se battra jusqu'au dernier souffle

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Rennes (1-1) : « Les joueurs ont été sérieux et combatifs. Malheureusement, nous n'avons pas su conserver notre avantage à la mi-temps. C'est dommage d'avoir concédé cette égalisation si tôt... Avec plus de justesse, nous aurions pu être plus dangereux. L'objectif était clairement de prendre les trois points contre Rennes. La course à l'Europe ? Il faut se battre jusqu'au bout, comme je le fais depuis neuf ans. Perrin ? Il rassure et amène de la sérénité. De son côté, Beric a été présent où il fallait au bon moment ».