ASSE : L'Europe au bout du sprint final ? Galtier temporise

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après la victoire à Dijon (0-1) : « Ma première satisfaction, c'est que le groupe est récompensé de ses efforts fournis depuis plusieurs semaines. Les joueurs ont été exemplaires dans un match que nous attendions difficile. Nous étions dans une période au cours de laquelle nous ne parvenions pas à gagner et nous apprécions d'autant plus cette victoire. Dans l'ensemble, c'est un match qui va faire du bien à tout le monde. Ce succès arrive avant une coupure de trois semaines. Derrière, nous aurons des matchs contre des adversaires de la première moitié du tableau. Nous verrons où nous nous positionnerons. J'ai suivi les résultats des équipes qui nous devancent, d'ailleurs fort logiquement. Nous sommes en embuscade pour l'Europe. C'est toujours important d'être présents dans le sprint avant les huit derniers matchs. Il faut bien récupérer. Nous étions au 46e match de la saison. Nous avons quelques blessés et nous avons quelques joueurs partant en sélection et j'espère qu'ils auront du temps de jeu pour revenir affûtés afin d'être prêts sur le prochain match contre Nantes à domicile, qui s'annonce intéressant ».