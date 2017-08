ASSE : L'ASSE et l'OM négocient pour Cabella !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Annoncé comme très proche du FC Nantes, alors que l'ASSE ne semblait pas être réellement intéressée par son profil, Rémy Cabella pourrait pourtant signer à Saint-Etienne et pas chez les Canaris. C'est le joueur de l'OM qui aurait finalement choisi les Verts, étant visiblement plus séduit par le style d'Oscar Garcia que par celui de Claudio Ranieri.

Cependant, selon RMC, les dirigeants stéphanois et marseillais doivent encore trouver un terrain d'entente sur le salaire de Rémy Cabella, et ce n'est pas aisé, tant le décalage est grand entre ce que lui offre actuellement l'Olympique de Marseille et le salary-cap décidé depuis quelques saisons du côté de l'AS Saint-Etienne. Les négociations pourraient donc durer un peu, et un accord se finaliser dans les ultimes instants du mercato d'été.