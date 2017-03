ASSE : Herbin exige de Loïc Perrin qu'il secoue les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'en est très bien sortie en arrachant, à l'ultime seconde, le point du nul dimanche contre Metz. Et c'est clairement Loïc Perrin qui à lui seul a évité la défaite aux Verts dans un stade Geoffroy-Guichard agacé. Le capitaine de l'ASSE a tenu son équipe à bout de bras, ce qui lui vaut des hommages unanimes. Et ce mardi, dans Le Progrès, Robert Herbin tient à saluer la performance de Loïc Perrin. Cependant, le Sphinx souhaite que ce dernier soit un vrai patron sur le terrain, l'ancien entraîneur mythique des Verts estimant que Perrin ne joue pas totalement son rôle de capitaine.

Car s’il est fan de Loïc Perrin, Robert Herbin lui en demande un peu plus. « Dimanche après-midi, il y avait Loïc Perrin et en dessous tous les autres. Il nous a été très utile. Ce fut le patron du match. Il a marqué et distribué des passes judicieuses. Il a aussi sauvé un but. On prend un point grâce à Loïc. Je suis vraiment content pour lui. En tant que capitaine, il faudrait juste qu’il secoue le cocotier quand on est en difficulté. J’ai l’impression de ne jamais l’avoir vu élever la voix vis-à- vis d’un partenaire. C’est la seule chose que je lui reproche. Je crois finalement qu’il est trop modeste », explique l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne. Le message est passé.