ASSE : Galtier ne croit plus en l'Europe, mais fixe un ultime objectif

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraineur de Saint-Etienne, après le nul 2-2 face à Bordeaux et la qualification quasiment impossible pour l’Europa League la saison prochaine : « C'est une mauvaise opération. La saison n'est pas finie car nous avons des matches intéressants contre le PSG, Monaco et à Nancy. L'Europe, c'est fini. Pour espérer, il fallait l'emporter. Nous n'avons pas eu cette réussite. Les joueurs méritaient beaucoup mieux sur ce match. Nous sommes tombés sur une équipe qui fait un très bon Championnat et qui mérite l'Europe. Sur la fin de partie, nous aurions mérité une victoire qui nous échappe depuis quelques temps à Geoffroy-Guichard. Nous nous serons beaucoup dépensés pour atteindre l'objectif d'être européen pour la cinquième année consécutive. Nous jouions notre 50e match. Nous avons laissé beaucoup de points à domicile. C'est dommage. Il faut quand même rester le plus haut possible au classement car cela a une valeur financière ».