ASSE : L'OM involontairement mêlé au vrai faux rachat de l'ASSE !

Réagissant aux rumeurs d'un rachat par un investisseur des Emirats, l'AS Saint-Etienne avait officiellement pointé du doigt Jérôme de Bontin, et soupçonnant ces ragots de sortir juste le jour où les Verts devaient défier le club de la Principauté. Mais ce samedi, dans Le Progrès, une autre thèse est de sortie, et ce n'est plus Jérôme de Bontin qui est visé, mais Didier Poulmaire, l'ancien avocat de Laure Manaudou et de Yoann Gourcuff, qui a mis l'Olympique de Marseille en relation avec Frank McCourt.

« Selon une source proche du dossier, Didier Poulmaire aurait été écarté par les présidents de l’ASSE, jugeant un dossier de reprise qu’il défendait peu crédible. Ils s’interrogent toujours sur le sérieux de cet investisseur venu des Émirats en voyant que faute de réponse rapide de l’ASSE il irait acheter un club en Espagne. « Comme on se tourne vers un autre concessionnaire pour une voiture » commente-t-on à Saint-Etienne (...) Il travaille aussi sur nombre de dossiers de ventes éventuelles de clubs. Par contre son idylle avec Marseille a été contrariée par des relations compliquées avec le président Jacques-Henri Heyraud. Il a démissionné de son poste de membre du Conseil de surveillance de l’OM », précise le quotidien régional, qui citant Bernard Caïazzo, rappelle que les Verts ont décidé de faire un prêt et n'ont donc pas l'intention d'être vendus sauf offre colossale.