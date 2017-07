ASSE : Galtier est parti, Dabo se sent reverdi

Dans : ASSE, Ligue 1.

Attiré par Christophe Galtier l’été dernier, Bryan Dabo n’a pas répondu aux attentes de son ancien entraîneur à l’AS Saint-Etienne.

Pire encore, le milieu ou latéral droit a déçu le technicien dans ses performances, mais aussi au niveau de l’état d’esprit. Résultat, l’ancien Montpelliérain a terminé la saison avec seulement huit titularisations en championnat. Un total que Dabo espère bien augmenter maintenant que Galtier n'est plus là.

« En effet, je reviens même un peu revanchard, a reconnu le natif de Marseille sur le site officiel des Verts. Je suis déterminé à effacer la saison dernière et à repartir sur de bonnes bases. J’ai eu un mois de vacances pour me ressourcer et j’en ai profité pour rendre visite à ma famille dans le Sud. Ensuite, j’ai repris un peu la course pour m’entretenir et être apte physiquement. »

Pas d’Europe, « un mal pour un bien »

« Collectivement, j’ai envie que l’équipe remporte le maximum de matchs. Le fait de ne pas jouer l’Europe, c’est un mal pour un bien, a confié le Stéphanois. Nous allons pouvoir nous concentrer pleinement sur le championnat et les coupes nationales. Le championnat restera l’objectif numéro un, nous devrons essayer d’aller décrocher la meilleure place possible ! Et bien sûr, personnellement, j’espère enchaîner le maximum de matchs et les bonnes performances avec l’ASSE. » Pour cela, il faudra convaincre le nouveau coach Oscar Garcia.