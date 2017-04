ASSE : Galtier a le vertige en regardant le classement…

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avec une seule victoire lors des huit derniers matchs de championnat, l’AS Saint-Etienne, septième de Ligue 1, a complètement raté son sprint final.

Même s’ils comptent un match en retard face à l’AS Monaco, les Verts sont à six points de la sixième place, et à huit longueurs de la cinquième ! Autant dire que l’Europe s’est échappée. Mais pour Christophe Galtier, l’ASSE n’a pas pour autant le droit de finir en roue libre. En effet, l’entraîneur stéphanois s’aperçoit que la deuxième partie de tableau n’est pas si loin.

« En partant du principe qu'il y a des objectifs définis en début de saison et que quand on n'y arrive pas, il faut s'en approcher même si chaque match qui passe nous en éloigne. Pas question de baisser les bras et de se laisser aller. Les joueurs ont un devoir d'exemplarité, a confié le technicien. Dans l'intérêt de tout le monde, il est préférable de bien finir. On ne doit pas laisser courir la fin de saison comme ça. Ça ferait oublier aux gens une grosse partie de la saison où nous nous sommes accrochés dans toutes les compétitions. »

« Là, ce serait un échec »

« La cinquième place serait synonyme de réussite mais elle est loin. La sixième, ce serait comme la saison dernière. Si on se laisser aller, on peut se retrouver douzième et là, oui, ce serait un échec, a-t-il prévenu. Si j'ai peur ? Non, mais ça serait dommage de finir comme ça et dommageable pour l'ensemble du club car il y a des enjeux financiers importants. Les places valent de l'argent. Et ça, personne ne l'occulte. » Et puis pour un club comme Saint-Etienne, finir dans le ventre mou ferait tache.