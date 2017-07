ASSE : En mode Bielsa, Oscar Garcia ouvre un loft chez les Verts

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En poste à l’AS Saint-Etienne depuis désormais près d’un mois, Oscar Garcia continue de découvrir son effectif. Et tandis que le coach espagnol a signifié à sa direction qu’il souhaitait encore quatre renforts en plus de Loïs Diony et de Saidy Janko, de nombreux joueurs devraient faire leurs valises. En effet, l’ancien entraîneur de Salzbourg semble utiliser la même méthode qu’un certain Marcelo Bielsa pour pousser vers la sortie les indésirables : la fameuse méthode du loft.

En stage de pré-saison à Chambon-sur-Lignon depuis dimanche, le nouveau coach de l’ASSE a laissé plusieurs joueurs habitués aux joutes de la Ligue 1 sur la touche. Effectivement, Nolan Roux, Jérémy Clément, Neal Maupay ou encore Pierre-Yves Polomat n’ont pas été convoqués par l’entraîneur stéphanois. Parmi ces joueurs, deux semblent très proches d’un départ ces dernières heures. Nolan Roux est assidûment pisté par le FC Metz alors que Neal Maupay a la cote à Troyes et en deuxième division anglaise. Une chose est sûre, Oscar Garcia ne travaillera pas avec plus de 24 joueurs la saison prochaine et il faudra donc dégraisser du côté de la direction de l’ASSE pour ne pas avoir un embouteillage de joueurs professionnels non-utilisés.