ASSE : Dupraz est clair, il ne remplacera pas Galtier !

Dans : ASSE, Ligue 1, TFC.

Samedi, Margot Dumont, journaliste de BeInSports, généralement bien informée concernant l'ASSE, avait affirmé que les Verts étaient intéressés par l'éventuelle venue de Pascal Dupraz pour remplacer Christophe Galtier, le départ de ce dernier ne faisant plus aucun doute. Forcément, dans la foulée de la défaite du TFC contre Caen, l'actuel coach toulousain a été interrogé sur un possible départ vers Saint-Etienne.

Et comme toujours, Pascal Dupraz n'a pas tourné autour du pot. « J’ai tellement de respect pour les dirigeants qui m’emploient, et j’ai deux années de contrat à Toulouse, et j'entends aller au minimum au terme de mon contrat. Voilà c’est sans équivoque de ma part, je n’ai aucun contact avec qui que ce soit, et ce qui m’importe c’est de respecter le TFC », a prévenu le coach de Toulouse, fermant ainsi la porte à un départ vers l'AS Saint-Etienne ou ailleurs. De son côté, Margot Dumont a rappelé ce dimanche qu'elle avait juste fait part de l'ASSE pour un profil à la Dupraz, mais que jamais elle n'avait parlé d'une possible signature.