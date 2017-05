ASSE : Deux pistes contradictoires pour l’après-Galtier

Dans : ASSE, Ligue 1.

Dans l’air depuis quelques semaines, le départ de Christophe Galtier est désormais acté selon les révélations de L’Equipe ce lundi soir.

Tout n’est pas encore réglé sur le plan administratif, mais le technicien stéphanois a fait savoir sa décision à ses dirigeants, histoire que ces derniers préparent la relève. Même si les Verts ont encore une petite chance d’attraper l’Europe avec les derniers matchs de Ligue 1, beaucoup de regards seront tournés vers l’intersaison et la recherche d’un nouvel entraineur. Et dans cette optique, deux tendances radicalement différentes se présentent.

Selon le quotidien sportif, Bernard Caïazzo voudrait faire comme beaucoup de clubs français et aller chercher un technicien étranger. A Paris, Monaco, Nantes, Lille ou Nice, des projets sont construits autour d’entraineurs venant de l’extérieur, et cette perspective plait beaucoup au président du conseil de surveillance de l’ASSE. En revanche, du côté de Roland Romeyer, on cherche plus un technicien français habitué aux joutes de la Ligue 1 pour rester dans le sillage tracé par Christophe Galtier. Chacun a donc ses arguments, mais ce qui est sûr, c’est que la palette de choix reste pour le moment très large, alors que le recrutement de l’entraineur est souvent la première chose à faire pour préparer une saison.