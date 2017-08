ASSE : De Saint-Etienne à Anderlecht, Beric réalise son rêve

Dans : ASSE, Mercato.

Jamais utilisé par Oscar Garcia, Robert Beric (26 ans) va quitter l’AS Saint-Etienne pour rejoindre Anderlecht en prêt sans option d’achat.

Pour l’entraîneur des Verts, c’est évidemment une excellente nouvelle. Le technicien espagnol pourra compenser ce départ, peut-être avec le prêt du milieu marseillais Rémy Cabella. De son côté, l’attaquant slovène peut également se réjouir. L’ancien joueur du Rapid Vienne, qui a déjà atterri en Belgique, est ravi de ce départ qui lui permettra de disputer la prestigieuse Ligue des Champions.

« Je n'entrais pas dans les plans du nouvel entraîneur Oscar Garcia, donc Anderlecht était un bon choix pour moi, d'autant plus qu'ils jouent la Ligue des Champions, a confié Beric à La Dernière Heure. Je n'ai jamais joué la phase de poules de la LdC mais j'ai toujours rêvé de cette compétition. Je n'ai pas encore parlé au coach. D'abord je vais au club puis je passe ma visite médicale et le reste viendra ensuite. Sincèrement, je ne pense pas au fait qu'il n'y ait pas d'option d'achat. J'ai juste envie de jouer et de faire de mon mieux. » En espérant que ses pépins physiques sont bien terminés.