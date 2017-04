ASSE : Corgnet glisse un tacle à Galtier en passant

Dans : ASSE, Ligue 1.

Auteur du but qui a permis à l'ASSE d'éviter une défaite lourde de conséquence face à Nantes dimanche dernier, Benjamin Corgnet n'a pas oublié la manière dont il a été traité une bonne partie de la saison. Car si le milieu de terrain a retrouvé le chemin de la Ligue 1, c'est en CFA2 qu'il a bataillé la plupart du temps, l'AS Saint-Etienne lui ayant même demandé, en vain, de partir lors du mercato de janvier dernier. Et cela, Benjamin Corgnet a du mal à le digérer, estimant avoir fait le travail de manière exemplaire.

Dans le Parisien, et à quelques semaines de la fin de son contrat avec les Verts, Corgnet dit ce qu'il pense de tout cela. « C’est la première fois dans ma carrière que j’ai eu des moments vraiment durs à gérer. Je n’ai pas forcément compris. Et, quand on ne comprend pas les choses, on peut être rancunier, confie Benjamin Corgnet, qui admet ne pas avoir compris l’attitude de Christophe Galtier à son encontre. Je ne suis pas rancunier, même si je n’ai pas compris les choix. L’été dernier, j’ai eu une explication. Le club et l’entraîneur ne comptaient pas forcément sur moi. Mais, chaque été, des joueurs ne sont pas forcément désirés. Je pensais avoir ma chance plus tard. Là, j’ai eu l’impression que quoi qu’il se passe, qu’il y ait des méformes, des blessés, ça ne changeait rien. Ce qui m’attristait le plus, c’était de finir comme ça dans un club comme Saint-Etienne, que mes enfants ne me voient plus jamais jouer à Geoffroy-Guichard. La plus grande déception c’était ça, c’était de finir sur une telle note. »