ASSE : Conceição à Saint-Etienne, c’était presque fait

Dans : ASSE, FC Nantes, Ligue 1.

Quasiment assuré de se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes va tenter de décrocher une place dans la première partie de tableau.

Cela passera par un bon résultat sur le terrain de l’AS Saint-Etienne, dans un match qui fait saliver Sergio Conceição. « C’est une confrontation historique dans le football français, a confié l’entraîneur des Canaris. (…) Bordeaux, Saint-Etienne, Nantes sont des équipes historiques. C’est un classique. On doit être à la hauteur. » Preuve que le Portugais connaît bien le championnat français.

Et pour cause, même s’il n’est jamais passé par la L1 dans sa carrière de joueur, l’ancien milieu de terrain a bien failli rejoindre les Verts pour goûter à la ferveur de Geoffroy-Guichard. « C’était en 2004, entre Porto et le Standard de Liège, a raconté le technicien. J’avais la possibilité de venir à Saint-Etienne. Je m’étais renseigné. J’avais vu que l’ambiance était magnifique. » Finalement, Conceição découvrira le Chaudron dimanche (17h) en tant que coach.