ASSE : Comment battre le PSG ? Sainté a reçu le mode d’emploi

Dans : ASSE, PSG, Ligue 1.

Après la nouvelle démonstration face à Toulouse (6-2) dimanche, les prochains adversaires du Paris Saint-Germain ont de quoi trembler.

Avec l’apport de Neymar, l’équipe d’Unai Emery possède un potentiel offensif redoutable. Autant dire que l’AS Saint-Etienne, opposé au club de la capitale vendredi soir, a des chances d’encaisser son premier but de la saison lors de la 4e journée de Ligue 1. Reste à savoir si les Verts sauront répondre aux attaques parisiennes. Passé par les deux formations, Jérôme Alonzo a donné les clés du match aux Stéphanois.

« Si Paris joue au minimum à 80%, personne ne pourra battre cette équipe, ni Monaco, ni Marseille, a prévenu l’ancien gardien dans un entretien accordé au Progrès. Neymar a amené un mouvement perpétuel. Avec lui, c'est "tout le monde derrière moi et on fait mal à chaque attaque". Des copains qui commentent des matchs en Espagne m'ont dit que ce joueur s'ajuste au niveau proposé : quand il s'élèvera, lui sera plus fort. »

L’ASSE devra espérer un PSG décevant

« Ce PSG qui avait une possession stérile n'existe plus. Après, sur un match ou deux, l'équipe sera moins bien, pour X raisons. Peut-être que ça sera vendredi, mais ça ne dépend pas de Sainté, a souligné le consultant. Des équipes mettront le bus. Mais tu ne peux pas rester à onze dans la surface. Et même celles qui essayeront de le faire, je pense qu'elles prendront une valise. Pour résister, il faut proposer du jeu, du mouvement, taper là où ça fait mal. »

Les points faibles des Parisiens

« Sur les coups de pied arrêtés, ils sont friables. En se projetant vite vers l'avant à la récupération du ballon aussi, a noté Alonzo. Jusqu'à preuve du contraire, l'ASSE ne joue pas le titre, non ? D'autres équipes en prendront trois, quatre ou cinq au Parc. Prendre une gifle ne perturbera pas les Stéphanois dans leur saison, mais un bon résultat peut donner une confiance énorme au groupe. » A croire qu’un match face au PSG ne représente plus qu’un simple bonus...