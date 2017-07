ASSE : Caïazzo veut interdire les matchs à huis clos

Dans : ASSE, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne a été plusieurs fois punie ces dernières saisons, et notamment il y a quelques semaines, avec un match à huis clos contre Rennes...interrompu par des supporters entrés en force dans le Chaudron. Déjà sanctionnés pour la saison qui débute dans une semaine, les Verts s'agacent de plus en plus de l'attitude de la commission de discipline de la LFP à leur encontre. Et ce vendredi, Bernard Caïazzo, président du syndicat des clubs Première Ligue et président du conseil de surveillance de l'ASSE, affirme qu'il souhaite que la Ligue en finisse définitivement avec les matches à huis clos.

« Tous les présidents rêvent de voir leur équipe évoluer dans des stades festifs et remplis par de vrais passionnés. Mais il ne faut pas, là on plus, se tromper d'objectif. D'un côté, on insiste beaucoup sur l'importance d'avoir des tribunes pleines car c'est mieux pour les retransmissions télés. Mais de l'autre côté on punit les clubs en leur imposant des matches à huis clos lorsqu'il y a des problèmes avec les supporters. Il faut envisager d'autres formes de sanctions. Les huis clos pénalisent des milliers de gens pour des fautes commises par quelques-uns. Ils nuisent aussi à la qualité des retransmissions et pénalisent donc indirectement tous les clubs. C'est un vrai sujet que j'ai récemment soumis au conseil d'administration de la Ligue », explique, sur le site de France-Football, le dirigeant stéphanois, qui ne précise cependant pas comment il souhaite éviter que cela tourne parfois au vinaigre dans des stades de Ligue 1.