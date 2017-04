ASSE : Caïazzo promet une révolution au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Cette fois c'est juré, l'AS Saint-Etienne va changer radicalement ses méthodes lors du mercato. Car du côté de l'ASSE le constat est clair, les choses ne se sont pas passées idéalement lors des derniers marchés des transferts. Et si cela est d'abord la conséquence de mauvais choix sportifs, Bernard Caïazzo estime, lui, que l'organisation des Verts est défaillante. Car pour le co-président de l'AS Saint-Etienne, différentes facteurs font que les dés sont pipés et cela va devoir changer.

Dans France-Football, Bernard Caïazzo promet que les lignes vont radicalement évoluer pour faire du mercato une vraie période durant laquelle l'ASSE va se renforcer. « Il nous manque un ou deux talents offensifs. Nous ne recrutons que des milieux défensifs, que nous avons peut-être dans notre centre de formation.On ferait mieux de mettre nos moyens dans des joueurs plus offensifs.On va changer de braquet. Dans notre organisation et nos effectifs. Être proactif, c’est voir dix fois un joueur avant de l’engager. La passivité, c’est d’en prendre un sur proposition de son agent. Ça n’est pas la bonne méthode, et l’ASSE a beaucoup fonctionné comme ça. On va prendre Ilan comme recruteur et toute une équipe pour couvrir davantage de pays, dont le Portugal. Nice et Guingamp y ont recruté des joueurs très intéressants comme Dalbert, Seri ou Marçal », fait remarquer le dirigeant stéphanois, conscient des lacunes de l'actuelle organisation. Au moins tout le monde est prévenu, les Verts vont passer à l'action !