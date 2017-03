ASSE : Assou-Ekotto allume méchamment Christophe Galtier

Dans : ASSE, Metz, Ligue 1.

Désormais au FC Metz, Benoît Assou-Ekotto n'a visiblement toujours pas digéré la manière avec laquelle l'AS Saint-Etienne s'est comportée à son encontre lors du dernier mercato estival. Et sur RMC, l'ancien défenseur des Verts vide son sac, estimant que Christophe Galtier n'a pas eu un comportement honnête à son encontre alors qu'il arrivait à la fin de son année d'engagement avec l'ASSE. Et Benoît Assou-Ekotto n'a pas pardonné au coach de de l'AS Saint-Etienne.

« Si tout le monde se comportait bien et honnêtement dans le monde du football, je ne serais surement pas à Metz. Mais, il y a des gens qui se comportent mal. A Saint-Etienne, à 48 heures de la reprise de l'entraînement, ils ont finalement fini par me dire qu'ils comptaient prendre un latéral gauche de haut niveau, qui serait capable de jouer les 38 journées de championnat. J'aurais préféré que l'on ne me dise pas un mois avant la fin, nous on veut te garder, alors que je ne leur avais rien demandé. C'est le coach qui est venu me voir, mais c'est le monde du football. 48 heures avant la reprise de l'entraînement, nous étions toujours en train de négocier. Dieu merci j'ai fait 10 ans an Angleterre, dans un des meilleurs clubs d'Angleterre, comment je pourrais m'attarder sur Christophe Galtier. Je respecte beaucoup l'être humain, son intelligence et sa bêtise aussi. Je suis sorti de cette situation avec le sourire », a confié, sur RMC, le défenseur de 33 ans, qui avait le sourire mais probablement pas trop quand même compte tenu des circonstances.