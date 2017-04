ASSE : 250 ME pour le Chaudron, on ne la fait pas à Romeyer

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avant l'ouverture des négociations pour la vente du Stade Geoffroy-Guichard à l'AS Saint-Etienne prévue ce vendredi, Roland Romeyer a décidé de monter au créneau.

Depuis plusieurs semaines, la vente du Chaudron occupe tous les esprits au sein du club stéphanois. Pour imiter son ennemi lyonnais, mais surtout pour passer un cap en bénéficiant directement des retombées économiques de son stade, l'ASSE veut acheter Geoffroy-Guichard. Sauf que la ville de Saint-Etienne, qui a acquis l’infrastructure en 1965 pour 135 millions de francs, n'est pas forcément vendeuse, et ne fera donc aucun cadeau. Le maire Gaël Perdriau estime même le prix de vente à 250 millions d’euros. Une somme que refuse la direction verte, qui entame en fanfare les négociations en évoquant même un stade « dépassé » malgré sa rénovation pour l’Euro 2016.

« Pour le stade, nous investirons pour l’améliorer. Il sera à notre disposition sept jours sur sept au lieu de 48 heures aujourd’hui pour les seuls matchs. Nous apportons beaucoup à l’agglomération économiquement et comme vecteur de communication. Les grands clubs sont dans les grandes villes. Pour nous, cela devient plus compliqué financièrement face à la concurrence, il faut nous aider. Le prix ? Ce ne sera jamais les 250 millions d’euros évoqués par Gaël Perdriau, ce n’est pas sérieux. C’est un équipement que nous estimons dépassé. Nous recevons régulièrement des remarques de l’UEFA et de la LFP à ce sujet. Il y a eu 75 millions de travaux et il y a le prix du foncier. C’est un marché gagnant-gagnant. Le produit de la vente permettra de réduire l’endettement de la Ville, d’épargner sur l’entretien du stade et donc de réduire les impôts des Stéphanois ou les employer à autre chose. Comme cela s’est passé pour notre centre de formation, c’est l’expertise menée par France Domaines qui déterminera le prix », a lancé, sur l'AFP, le président Roland Romeyer, qui semble donc prêt à aller au clash avec sa ville pour acquérir Geoffroy-Guichard à un prix convenable.