ASSE : 10ME pour Karamoh, une offre de Premier League fait mal !

La semaine passée, un accord avait été évoqué concernant la venue de Yann Karamoh à l'AS Saint-Etienne la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat avec Caen, le joueur avait décidé de ne pas partir cet été et de ne pas prolonger, afin d'être libre dans un an et de s'engager avec les Verts. Mais ce doux projet semble avoir pris un sérieux coup de plomb dans l'aile.

Ce mardi, le Sun affirme en effet que Southampton a contacté les dirigeants normands et l'avocat de Yann Karamoh. Et le club de Premier League a tout simplement proposé de racheter dès maintenant Karamoh pour la coquette somme de 10ME ! Une somme conséquente alors que ce dernier n'a plus qu'un an de contrat. Mais du côté de l'Angleterre, certains voient Karamoh comme un Mbappé en puissance. Car si les Saints sont en pole position sur ce dossier, le tabloïd anglais affirme que WBA, Everton et même Arsenal auraient un oeil sur l'international U21 français. L'AS Saint-Etienne paraît désormais bien loin dans ce dossier.