All : Le Bayern a fait pleurer l'ASSE, Tolisso adore !

La finale de la Coupe d'Europe des Clubs Champions 1976 reste dans toutes les mémoires pour les supporters de l'AS Saint-Etienne et plus globalement pour ceux qui suivaient le foot à cette époque. Les poteaux carrés de Glasgow ont marqué toute une génération et la défaite ce jour-là de Jean-Michel Larqué et ses coéquipiers contre le Bayern Munich est entrée malgré tout dans la légende du foot français.

Pour la jeune génération, tout cela ressemble cependant à la préhistoire et Corentin Tolisso n'a appris récemment que son nouveau club avait été le bourreau de l'ASSE il y a 41 ans. Mais cela n'empêche pas l'ancien joueur de l'OL d'adorer cela. « On m’en a parlé récemment. Je n’étais pas au courant mais, apparemment, le Bayern a fait très mal à Saint-Etienne. C’est une bonne chose (rires)! Mon plus grand regret sera de n’avoir jamais gagné un titre avec Lyon et de ne jamais avoir battu Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard, avoue le milieu de terrain du Bayern Munich, qui admet même qu’il pourrait revenir dans quelques années à Lyon pour compenser cela. Cela pourrait me motiver, clairement. Je ne sais pas comment ma carrière va se dérouler. Mais ça peut être un objectif de revenir un jour. »