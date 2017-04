PSG : Verratti, son agent est passé aux actes avec le FC Barcelone

Dans : PSG, Mercato, Liga.

A Paris, les déclarations de Donato Di Campli au sujet de l’avenir de Marco Verratti ne font plus sourciller grand monde.

L’agent italien multiplie les effets d’annonce sur l’avenir de son poulain à chaque contrariété, et rappelle régulièrement que les plus grands clubs d’Europe sont sur les rangs pour faire venir l’ancien de Pescara. Une fois sur deux, Di Campli reprend la parole quelques jours plus tard pour expliquer que Verratti était à fond dans le projet parisien et pourrait y jouer encore plusieurs années. Mais ce vendredi, El Mundo Deportivo annonce que l’agent transalpin a clairement tâté le terrain pour un transfert du joueur au FC Barcelone.

Il s’est rendu deux fois dans la cité catalane, en marge du match du PSG en Ligue des Champions mais aussi la semaine dernière, afin de discuter de l’avenir de Verratti et d’une éventuelle proposition de la part des dirigeants barcelonais. Le « Petit hibou » plait beaucoup en Espagne, et ce de longue date. Mais la révolution qui va avoir lieu cet été avec le départ de Luis Enrique et la refonte d’une partie de l’effectif pourrait bien avoir quelques répercussions sur le PSG et celui qui en est le joueur à la plus forte valeur marchande.