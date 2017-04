PSG : Verratti écoeuré de cette réputation de fêtard

Dans : PSG, Ligue 1.

Il y a quelques semaines, Marco Verratti avait menacé L'Equipe d'un procès, le milieu de terrain italien ayant été scandalisé par un bobard relayé par le média sportif qui affirmait que Verratti était sorti très tard en boite de nuit deux jours avant le déplacement à Barcelone en Ligue des champions. Mais finalement, L'Equipe ayant présenté ses excuses et reconnu que tout cela était faux, l'international italien du Paris Saint-Germain avait retiré sa plainte.

Mais, dans un entretien accordé à BeInSports, Marco Verratti a reconnu que cette réputation de fêtard qui lui collait à la peau commençait à sérieusement l'agacer. « Ce sont les choses que je ne comprendrais jamais dans le football. Quand j’arrêterai de jouer, ce sera la seule chose qui ne me manquera pas. Derrière un ordinateur ou une télévision, tout le monde parle comme il veut. On peut me critiquer pour ma façon de jouer, que je suis nul, que je suis un problème pour le PSG. Je ne dirai jamais quelque chose sur ça, le football est bien aussi comme ça. Mais quand on rentre dans ma vie privée sans rien savoir, ce n’est pas normal. Je ne l’accepte pas. J’ai entendu des choses graves sur moi mais je n’ai jamais rien dit, mais à un moment, il faut un peu arrêter », a précisé Marco Verratti, histoire de prévenir que désormais il ne laissera plus rien passer concernant ce qu’il se dit de lui et de sa vie privée.