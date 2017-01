PSG : Une pépite renvoyée à la case PSG pour cause d'échec

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté l'été dernier par le PSG au FC Tours afin d'avoir du temps de jeu, Roli Pereira de Sa n'a pas du tout convaincu les dirigeants du club actuellement 17e de Ligue 2. Et plutôt que de s'acharner concernant l'attaquant de 20 ans, Tours a décidé de mettre un terme à ce prêt de Roli Pereira de Sa, lequel va donc réintégrer sans délai le Paris Saint-Germain. Il est vrai que les statistiques du jeune attaquant sont parlantes. Trois matches joués, dont un seul comme titulaire et durant lequel il a été remplacé à la 55e, un total de 105 minutes jouées en Ligue 2 avec zéro but et zéro passe décisive, les chiffres sont là. Difficile de donner tort à Tours à la lecture de ce constat.

Selon Le Parisien, Roli Pereira de Sa va donc retrouver ses coéquipiers parisiens au sein de la réserve du Paris Saint-Germain, un nouveau prêt n'étant pas envisageable cette saison. De quoi laisser un peu de temps aux deux camps avant l'été prochain et un choix qu'il faudra inévitablement faire dans l'intérêt de l'attaquant et du PSG.