Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, Rennes.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain aura pour mission de continuer sa route en Coupe de France à l'occasion d'un déplacement jamais si simple que cela à Rennes. Pour cette rencontre des 16es de finale, Unai Emery pourrait bien décider de faire souffler son groupe, le calendrier s'accélérant de plus en plus pour le PSG, qui plus est avec quelques blessés.

Interrogé sur les choix à venir du technicien espagnol du Paris Saint-Germain, Bruno Salomon estime que même avec une équipe light, le PSG doit régler son compte au Stade Rennais. « J’espère qu’Unai Emery va faire tourner ce mercredi soir en Coupe de France. Le technicien basque a pas mal tiré sur la corde pour certains joueurs. Ses séances sont très poussées, la tactique est intense. Il y a peu de jours de repos. Certains garçons sont un peu bouillis. Donc contre Rennes, Tournez manège ! Place au Guedes, Ben Arfa, Nkunku et Kimpembe ! Il faut faire respirer le groupe. Même avec sa jeunesse, le PSG a les moyens de bouger l’équipe rennaise », a confié le journaliste de France Bleu Ile-de-France, en charge de couvrir l’actualité du club de la capitale. Les joueurs rennais auront probablement un autres avis...